Mallika Sherawat ने बताया इंडस्ट्री का काला सच, कहा- 'हीरो रात के 3 बजे भी बुलाए तो जाना पड़ता है वरना...'

जब भी 90's की हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेसेस की बात होती है तो इसमें मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) का नाम जरूर आता है। हर कोई इनकी फिल्मों का दीवाना था। हालांकि ये समय काफी छोटा था। उन दिनों हर किसी जुबान पर एक्ट्रेस की फिल्म के गाने जुबान पर चढ़े रहते थे। एक बार फिर एक्ट्रेस सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री का काला सच खोला है।

Published: August 02, 2022 09:41:49 am

एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि सभी 'A' लिस्ट अभिनेताओं ने मेरे साथ काम करने से इंकार कर दिया था क्योंकि मैंने समझौता करने से इंकार कर दिया था। अदाकारा कहती हैं कि बहुत साफ है कि वे ऐसी अभिनेत्रियों को पसंद करते हैं जो उनके साथ समझौता करने को तैयार रहती हैं. मैं उनमें से नहीं हूं। मेरा व्यक्तित्व वैसा नहीं है। मैं खुद को किसी को सौंपना नहीं चाहती।



समझौता से क्या मलतब है ये समझाते हुए मल्लिका आगे बताती हैं कि जब वो कहे बैठो, जब वो कहें खड़े हो जाओ। अगर हीरो तुम्हें सुबह के तीन बजे अपने घर पर बुलाए तो आपको जाना होगा। अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं, आप उसके साथ फिल्म कर रहे हैं और उसके बुलाने पर जाने से मना कर देते हैं तो आपको उस फिल्म से निकाल दिया जाएगा।

