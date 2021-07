Shah Rukh Khan की फिल्म में काम दिलाने के बहाने लड़कियां सप्लाई करता था शख्स, पकड़े जाने पर किए कई खुलासे !

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की लाइमलाइट को देखकर ना जाने कितने लोग अपनी किस्मत अजमाने के लिए मुबई नगरी में आते है। क्योंकि इस माया नगरी ने कई छोटे कलाकार को ऊंचे मुकाम तक पंहुचाया है। लेकिन जरूरी नही है ऐसा मुकाम हर किसी को नसीब हों। ऐसे में ही कईधोखेबाज लोग इन भोलेभाले लोगों का फायदा उठाकर उनके साथ गलत कर जाते हैं। हाल ही में ऐसे ही काम करने वाला एक शख्स दादर से गिरफ्तार हुआ।

Read More:- बेहद आलीशान है Krushna Abhishek का आशियाना, लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं कॉमेडियन कृष्णा

GRP has rescued a 17-year-old who was trafficked from Palashipara, West Bengal to Mumbai with promise of providing roles in films with Shah Rukh Khan. The man, who lured the girl by posing as an event manager on social media, has been arrested: Dnyaneshwar Katkar, SI, Dadar GRP pic.twitter.com/zJnGfd6tJg