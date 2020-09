मनजिंदर सिंह को Karan Johar की शिकायत करने पर पाकिस्तान से मिल रही हैं धमकियां, केस वापस लेने को कहा

नई दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि करण जौहर और बॉलीवुड के बाकी हस्तियों के खिलाफ शिकायत करने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां उन्हें पाकिस्तान से दी जा रही हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर पूरी जानकारी दी है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली पुलिस और वेस्ट दिल्ली के डीसीपी को टैग करते हुए लिखा कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने कहा कि भाई ने बोला है कि बॉलीवुड वाला मसाला बंद करो…इसपर मैंने पूछा कि कौन भाई? उसने बोला तुम भाई को नहीं जानते? भाई को तो पूरा देश जानता है…ये पंगे लेना बंद करो वरना सबको निपटा देंगे। मैंने फिर से पूछा कौन? उसने कहा, चुपचाप ये बॉलीवुड वाली नौटंकी बंद करो…केस वापस ले वरना तेरे को ठोकेंगे। उसके बाद मैंने एक बार फिर पूछा कि ये भाई कौन है? उसने जवाब दिया, क्यों मरना चाहते हो? जब गोली लगेगी तब तेरे परिवार को भी पता चल जाएगा कि भाई कौन हैं।’

इसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मैं आग्रह करता हूं कि इस नंबर की जांच-पड़ताल की जाए। इस तरह की धमकियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। लेकिन इन धमकियों के पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहा है उसका सामने आना जरुरी है।’

I asked again Who is Bhai



He said “Chup Chap ye Bollywood wali Nautanki band kar. Case wapas Le warna tereko Thokenge!”



I asked once more - “Hai kaun ye Bhai?”



He replied- “Kuo Marna Chahta hai? Jab Goli lagegi tere ko to tere parivar ko bhi Pata Chal jayega Bhai kaun hai!”