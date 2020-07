आर्थिक तंगी से गुजर रहे एक्टर Anupam Shyam की मदद को आगे आए Manoj Bajpayee, Sonu Sood ने की इतने लाख की मदद

नई दिल्ली। टीवी के कई सीरियल्स और फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके एक्टर अनुपम श्याम (actor anopam shyam in ICU )इन दिनों ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे किडनी की बीमारी के इलाज के लिए मुंबई में गोरेगांव स्थित एक अस्पताल के (actor anupam shyam in ICU)आईसीयू में एडमिट हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जारही है। एक्टर अनुपम श्याम (anupam shyam admitted in ICU due to kidney ) गत नौ महीने से डायलिसिस पर हैं। लेकिन (anupam shyam admitted in ICU, family seeks financial help)पैसों के अभाव में उनके इलाज में रुकावट आ रही है। बतादें अनुपम (actor anupam shyam admitted in ICU, family seeks financial help)के परिजन इलाज के लिए सुपर स्टार आमिर खान और सोनू सूद से मदद मांगी थी।

Already in touch with the doctors bhai 🙏 https://t.co/9QaGGvNbp4 — sonu sood (@SonuSood) July 28, 2020

अनुपम के परिजनों की गुजारिश पर अब उन्हें मदद मिलनी शुरू हो गई है। एक्टर के भाई अनुराग ने जानकारी दी कि (sonu sood and manoj bajpayee help anupam shyam)मनोज बाजपेयी ने तुरंत इलाज के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी है। लेकिन जानकारी के मुताबिक उनके इलाज के लिए तीन लाख रुपये की आवश्यक्ता पड़ सकती है।

कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी जनों की मदद के लिए किसी अवतार की तरह एक्टर सोनू सूद ने सहायता की थी, अब स्टार सोनू सूद (sonu sood help anupam shyam)भी अनुपम श्याम की मदद के लिए आगे आये हैं। एक्टर मनोज जोशी ने अनुपम श्याम की बीमारी की जानकारी ट्वीटर पर दी और सोनू सूद को टैग कर मदद की गुजारिश की थी। जिसको देख कर सोनू ने अनुपम के इलाज के लिए डॉक्टर्स से संपर्क किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कई महीने से बीमार चल रहे अनुपम श्याम की सोमवार रात में अचानक हालत बिगड़ी और वे बेहोश होकर गिर गए थे। उन्हें अस्पताल लेजाने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है।

अनुपम श्याम के काम की बात करें तो फिल्म 'सरदारी बेगम', 'बैंडिट क्वीन', 'हजार चौरासी की मां', 'दुश्मन', 'सत्या', 'दिल से', 'जख्म', 'प्यार तो होना ही था', 'कच्चे धागे', 'नायक', 'स्लमडॉग मिलेनियर' और 'मुन्ना माइकल' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की जम कर तारीफ हुई है। अनुपम श्याम की आखिरी फ़िल्म '706' सन 2019 में रिलीज हुई जिसमें एक्टर का किरदार सभी ने पसंद किया था।