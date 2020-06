जरूरतमंद बच्चों के लिए आगे आई मानुषी छिल्लर, नागरिकों से कर रही मदद के लिए अपील

बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज बन रही हैं। जिसके माध्यम से वे लोगों से जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए अपील कर रही है। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पसरे इस संकट के दौरान यूनिसेफ इंडिया ने ऐसे बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है।

इस बारे में मानुषी कहती है कि मैं आज जो भी हूं उसमें मेरे बचपन की परवरिश का अहम योगदान है, मैं बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली हूं जो कि मेरा बचपन काफी सुरक्षित स्वस्थ और खुशहाल रहा। जिसने मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ-साथ दुनिया तक लोगों के प्रति मेरे नजरिये को भी प्रभावित किया और आकार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे आने की लोगों से अपील की है।

एक्ट्रेस ने बताया कि देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वह बचपन नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं, इन दिनों पहले ही कोरोना महामारी के कारण खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि कम उम्र के यह बच्चे ज्यादा असुरक्षित हैं। लेकिन हम साथ मिलकर इस स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि यूनिसेफ ऐसे बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान कर रहा है और उनके जीवन की रक्षा कर रहा है। मैं उनका समर्थन कर रही हूं और आप भी कर सकते हैं।

मानुषी ने लोगों से अपील की है कि चाइल्डहुड चैलेंज इनीशिएटिव को अपना समर्थन दे, अपने बचपन के यादगार लम्हों को हमारे साथ शेयर करें तथा जिस साल आपका जन्म हुआ था, उसके बराबर की राशि यूनिसेफ को दान करें। आइए हम सभी बच्चों के लिए दुनिया को बेहतर बनाने तथा खासतौर पर संकट की इस घड़ी में उनका जीवन बचाने का संकल्प लें।

Let’s pledge to make the world a better place for all children and particularly save those in crisis situations. @UNICEFIndia #ChildhoodChallenge