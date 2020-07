Bollywood की कई अभिनेत्रियों ने रचाई मुस्लिम समाज में शादी, धर्म परिवर्तन कर निकाह किया कबूल

नई दिल्ली। बॉलीवुड ( Bollywood Industry ) की अपनी रोमांटिक फिल्मों ( Romantic Films ) की वजह से पूरे विश्व ( Famous in world ) में काफी मशहूर है। जिसमें ‘दिल वाले दुल्हानिया ले जाएंगे’ ( Dilwale dulhania le jayenge ) और ‘कुछ कुछ होता है’ ( Kuch Kuch Hota Hai ) जैसी सुपरहिट फिल्मों ने सालों बाद भी अपना जादू कायम रखा है। हिंदी फिल्मों में हमेशा यह दिखाया गया है कि प्यार की कोई सीमा ( Love Has No limit ) नहीं होती है। इस पाक रिश्ते में रंगभेद, जात-पात, बड़ा-छोटा इश्क के सामने कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब बातें बस पर्दे पर ही दिखाई जाती हैं बल्कि इंड्स्ट्री की कई ऐसी फेमस जोड़ियां ( Bollywood Popular Couple ) हैं। जिन्होंने धर्म में भेद भाव ना करते हुए दूसरे धर्म के शख्स को अपना जीवन साथी ( Life Patners ) चुना। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हिंदी फिल्म के किस अभिनेता और अभिनेत्री मुस्लिम धर्म ( Bollywood Actresses Muslim Life Partner ) में अपना जीवनसाथी चुना।

शर्मिला टैगोर

कश्मीर की कली ( Kashmir ki kali ) की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ( sharmila tagore ) एक हिंदु घर में जन्मी ( Sharmila’s born in hindu family ) थीं। लेकिन यह अभिनेत्री इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी ( Mansoor Ali Khan Pataudi ) के प्यार में खुद को हार गईं। सन् 1969 में शर्मिला ने धर्म परिवर्तन ( Had converted Religion ) कर लिया था। जिसके बाद से वह पटौदी खानदान की बेगम के नाम से जानी जाती हैं।

आयशा टाकिया

अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) की एक्ट्रेस आयशा टाकिया ( Ayesha Takia ) आएशा के पिता हिन्दू हैं और उनकी मां एंग्लो-इंडियन थीं। वहीं 2009 में उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन फरहान आजमी ( Ayesha’s husband Farhan Azmi ) से निकाह कर लिया था। आयशा की शादी मुस्लिम रीति-रिवाज ( Ayesha was married according to Muslim customs ) के अनुसार की गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता अबु आजमी ( Samajwadi Party leader Abu Azmi Son Farhan) के बेटे फरहान से शादी करने से पहले आयशा ने इस्लाम धर्म ( Ayesha converted to Islam) कबूल लिया था।

करीना कपूर खान

इस लिस्ट में बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर ( Kareena Kapoor ) का नाम भी शामिल है। जिन्होंने शर्मिला टैगोर के बेटे ( Sharmila Tagore’s Son ) और एक्टर सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) से 2012 में शादी कर ली थी। शादी से पहले करीना और सैफ ( Saif and Kareena Date each other ) ने एक दूसरे को 5 सालों तक डेट किया था। आज दोनों अपनी मैरिड लाइफ ( Happily married life ) में खुश हैं और उनका एक बेटा तैमूर ( Kareena Saif Son Taimur Ali Khan ) भी है। करीना ने इस शादी के लिए ना तो धर्म बदला और ना ही सात फेरे लिए। सैफ करीना ने रजिस्टर्ड मैरिज ( Saif Kareena registered marriage ) की । बता दें सैफ की पहली पत्नी और एक्ट्रेस अमृता सिंह ( Saif Ex Wife Amrita Singh ) एक सिख ( Belongs To Sikh Family )परिवार से ताल्लुक रखती थीं।

उर्मिला मातोंडकर

हिंदी सिनेमा जगत में बचपन से अपने अभिनय और खूबसूरती से सबको दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ( Urmila Matondkar ) ने कश्मीरी मुस्लिम बिजनेसमैन और मॉडल ( Kashmiri businessman and model ) मोहसिन अख्तर मीर ( Mohsin Akhtar Mir ) से साल 2015 में शादी की थी। मोहसिन उर्मिला ( Mohsin is 9 years younger than Urmila ) से 9 साल छोटे हैं। शादी करने के बाद उर्मिला को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल ( Urmila Troll for her marriage ) होना पड़ा था। लेकिन उर्मिला और मोहसिन की शादी की खूबसूरत तस्वीरों को देख उनके फैंस बेहद ( Fans Liked her marriage photos ) खुश हुए थे।

सुष्मिता सेन

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ( Sushmita Sen ) वैसे तो अक्सर अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए सुर्खियों में रहती थीं। लेकिन काफी समय से उन्होंने बड़े पर्दे से दूरी ( Sushmita has been away from cinema for a long time) बनाई हुई थी। लेकिन इस बीच सुष्मिता अपने बॉयफ्रेंड रोहमन ( Sushmita Boyfriend Rohman Shawl ) की वजह काफी सुर्खियों में रहीं। दोनों की ही उम्र में ही काफी फर्क भी है। जिसकी वजह से अक्सर सुष्मिता का ट्रोलिंग ( Sushmita troll on social media ) का सामना भी करना पड़ता है। बता दें इन दिनों सुष्मिता वेब सीरीज़ आर्या से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। सुष्मिता ने काफी समय बाद अपनी एक्टिंग से डिजिटल डेब्यू कर लिया है। लेकिन इस बीच सभी को सुष्मिता और रोहमन ( Sushmita Rohman Wedding ) की शादी का भी बेसब्री से इंतजार है।