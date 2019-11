सिद्धार्थ की मरजावां ने लगाई लंबी छलांग, जानिए अब तक कितनी हुई कमाई

नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और रितेश देशमुख की फिल्म 'मरजावां (Marjaavaan)' रिलीज हुए आज 11 दिन हो चुके हैं।हालंकि 11वें दिन का आकड़ा अभी आया नहीं है लेकिन 10 दिन में फिल्म ने 10 दिनों का नेट कलेक्शन 43 करोड़ हो चुका है और 11वें दिन फिल्म लगभग एक करोड़ का कलेक्शन कर सकती है।

ट्रेड जानकार तरण के अनुसार,22 नवंबर को मरजावां का दूसरा हफ़्ता शुरू हुआ था। फ़िल्म ने दूसरे शुक्रवार को 1.09 करोड़ जमा किये थे, जबकि शनिवार और रविवार को 1.64 करोड़ की कमाई की, वहीं रविवार को 2.32 करोड़ ही जुटा सकी।इस हिसाब से मरजावां का अब तक का नेट कलेक्शन 43 करोड़ हो चुका है।

#Marjaavaan witnessed decline on [second] Fri, but picked up on Sat and Sun... Mass circuits continue to collect well... [Week 2] Fri 1.09 cr, Sat 1.64 cr, Sun 2.32 cr. Total: ₹ 42.92 cr. #India biz.