प्रियंका की बहन मीरा चोपड़ा को मिली रेप की धमकी, दी गंदी-गंदी गालियां, सुन भी नहीं सकते

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) की बहन मीरा चोपड़ा ( Meera Chopra) टॉलीवुड में सक्रिय हैं। प्रियंका की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मीरा को हाल ही में सरेआम रेप की धमकी मिली है। इतना ही नहीं उन्हें ट्विटर पर फैंस ने गालियां भी दी है। मीरा को वेश्या और पोर्नस्टार भी बताया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मीरा ने एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पुलिस से शिकायत की।

जूनियर एनटीआर के फैंस पर लगे आरोप

ट्विटर पर जो यह सारा मामला हुआ इसका आरोप जूनियर एनटीआर के फैंस पर लगाया जा रहा है। दअरसल, टॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने हाल ही में ट्विटर पर अपने फैंस के लिए सवाल जवाब का सैशन रखा था। इस बीच एक फैंस ने उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर जूनियर एनटीआर को लेकर सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में मीरा ने कहा कि जूनियर एनटीआर को नहीं बल्कि वे महेश बाबू की बड़ी फैन हैं।

Putting some tweets out made my @tarak9999 fans. pic.twitter.com/si0n7YLD94