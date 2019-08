परवेज मुशर्रफ के घर की शादी में परफॅार्म करने 'पाकिस्तान' गए मीका, लोगों ने की थू-थू, अब इंडिया में हो गए बैन

बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशूहर सिंगर मीका सिंह ( mika singh ) एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। बड़ी खबर ये हैं कि उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया है। दरअसल, मीका सिंह पाकिस्तान के कराची में एक परफॉमेंस देने गए थे। इस दौरान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में मीका 'जुम्मे की रात' गाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद से मीका की काफी निंदा की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर मसले पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को दरकिनार कर मीका सिंह ने वहां परफॉर्म दिया। इस कारण भारतीय फैंस काफी गुस्से में है। खबरों के मुताबिक ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने बैन लगाते हुए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मीका को सभी म्यूजिक कंपनी, मूवी प्रोडक्शन हाउस और ऑनलाइन म्यूजिक कंटेंट प्रोवाइडर से बॉयकॉट किया जाएगा।

Happy that Indian singer Mika Singh performed at the mehndi of Gen Musharraf's relative recently in Karachi. God for bid if it was Nawaz Sharif's relative it would be raining ghadari k hashtag already. pic.twitter.com/IVfE5hETiz

गौरतलब है कि मीका जनरल परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार असद की बेटी सेलिना के मेहंदी फंक्शन में पहुंचे थे। इस दौरान खास 'मीका सिंह नाइट' का आयोजन किया गया था।

All India Cine Workers Association (AICWA): AICWA bans and boycotts singer Mika Singh from the Indian film industry for performing at an event in Karachi on 8 August. The event is said to be that of a close relative of Pervez Musharraf. pic.twitter.com/JWuy7V7y3v