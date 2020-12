Kangana Ranaut को मीका सिंह ने पागल बताकर लगाई लताड़, कहा- सॉफ्ट लोगों करण और ऋतिक को टारगेट करती हैं लेकिन..

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर विवादों में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने किसानों को लेकर कुछ ट्वीट कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला को लेकर टिप्पणी कर दी थीं। जिसके बाद ये मुद्दा बढ़ता चला गया। कंगना की पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) से इस मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) ने कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुना डाली है।

Saada intention hain to support our farmers, so let’s focus there. She is crazy, so let her live her life. Beta @KanganaTeam when target soft people like @karanjohar @RanveerOfficial @iHrithik or other celebs from Bollywood you get away with it but Puttar ji iss taraf mat aao. https://t.co/sWS9WHtTSd

मीका सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा- हमारा लक्ष्य किसानों को सपोर्ट करना है तो उसपर ध्यान दें। वो पागल है तो उसे अपनी जिंदगी जीने दो। बेटा कंगना टीम जब करण जौहर, रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन जैसे सॉफ्ट लोगों और सेलेब्स को टारगेट करती हैं और बच निकलती है। लेकिन पुत्तर जी इस तरफ मत आओ। मीका के इस ट्वीट पर कई लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि मीका सही कह रहे हैं।

वहीं इससे पहले भी मीका ने कंगना को लेकर ट्वीट कर कहा था कि मेरे मन में कंगना रनौत के लिए बहुत सम्मान हुआ करता था। उनका ऑफिस तोड़े जाने पर मैंने उन्हे सपोर्ट भी किया था। अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। कंगना रनौत एक महिला होने के नाते आपको बुजुर्ग महिला को कुछ सम्मान देना चाहिए। अगर आप थोड़ी भी सभ्य हैं तो माफी मांगिए। आपको शर्म आनी चाहिए।

I used to have immense respect for @KanganaTeam, I even tweeted in support when her office was demolished. I now think I was wrong, Kangana being a woman you should show the old lady some respect. If you have any ettiquete then apologise. Shame on you.. pic.twitter.com/FqKzE4mLjp