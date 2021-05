कोरोना काल में लोगों को खाना खिला रहे हैं सिंगर मीका सिंह

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ने दुनिया के अधिकतर देशों की हालत बद से बदतर कर दी है। भारत भी कोरोना के कहर से खुद को बचा नहीं पाया है। एक ओर जहां रोज़ाना कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की पूर्ति करना मुश्किल हो चला है। ऐसे में मदद के लिए बॉलीवुड सेलेब्स खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्टर सोनू सूद, अक्षय कुमार, सलमान खान, एक्ट्रेस रवीना टंडन, सुष्मिता सेन आदि। वहीं अब इस लिस्ट में मशहूर सिंगर मीका सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर खाना बांटते हुए मीका सिंह की कुछ वीडियो सामने आई है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

