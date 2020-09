Birthday Spcl: Mira Rajput के हॉट लुक को देख फैंस हुए हैरान, वायरल हुई तस्वीरें

View this post on Instagram

💪🏻🍭 Photographed by Errikos Andreou (@errikosandreouphoto). Styled by Priyanka Kapadia (@priyankarkapadia) HMU/Production credits: Hair: Leo/Hakim Aalim (@aalimhakim) for Shahid; Florian Hureal (@florianhurel) for Mira. Makeup: James Gladwin (@gladwin_james) for Shahid; Marianna Mukuchyan (@marianna_mukuchyan) for Mira. Floral design and decor: Jehangir Readymoney/Afreen Wedding Services (@afreen.wedding.servies). Prop stylist: Manisha Mulani (@manisha995). Props: The Great Eastern Home (@thegreateasternhome). Location courtesy: The Great Eastern Home. Production: Imran Khatri Productions (@ikp_insta ); Divya Jagwani (@divyajagwani). Words: Akanksha Kamath (@kamathakanksha)