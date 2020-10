मिर्जापुर की सांसद चाहती हैं ‘Mirzapur 2’ पर लगाया जाए प्रतिबंध, सोशल मीडिया यूजर्स ने गिनाई समस्याएं

नई दिल्ली | मिर्जापुर 2 वेब सीरीज (Mirzapur 2 web series) अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। लोगों को मिर्जापुर से भी ज्यादा दूसरा सीजन पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया (Social Media) पर 'मिर्जापुर 2' ट्रेंड (Mirzapur 2 trend) कर रहा है। इसी बीच मिर्जापुर की सांसद और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) को इस फिल्म से आपत्ति हो गई है और उन्होंने इसपर बैन लगाने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि इस वेबसीरीज से मिर्जापुर की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग भी किया है। हालांकि अनुप्रिया का बैन करने की मांग पर मिर्जापुर के फैंस ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है।

मिर्जापुर 2 पर बैन लगाने की अपील

अनुप्रिया पटेल ने अपने ट्विटर (Anupriya Patel Twitter) अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिर्ज़ापुर विकासरत है। यह समरसता का केंद्र है। मिर्ज़ापुर नामक Webseries के ज़रिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है। मिर्ज़ापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अनुप्रिया के इस ट्वीट के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। कई यूजर्स ने मिर्जापुर की कमियां गिनानी शुरू कर दी।

लोगों ने दूसरी समस्याएं याद दिलाकर किया ट्रोल

एक यूजर ने लिखा- देश में कई और समस्याएं। उस पर भी बात होनी चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- देश में कई और समस्याएं। उस पर भी बात होनी चाहिए। एक ने तो यहा तक लिख दिया- माननीय सांसद महोदया मिर्जापुर season 1 को ड़ेढ साल हो गए तब आपको कोई समस्या नही हुई अब आपको क्या हो गया ? हालांकि कुछ लोग अनुप्रिया के समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। एक ने लिखा- आपने बिल्कुल ही ठीक कहा।

Mirzapur railway station ki jo sadak hai... Wo banwa lijiye, last time mere woodland ke joote sann gye the kichad me. Bakaiti baad me kar lijiyega.