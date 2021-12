Miss Universe 2021: हरनाज संधू ने पहना 1170 हीरे जड़ा अबतक का सबसे महंगा ताज, जानें मिस यूनिवर्स को मिलने वाले प्राइज के बारे में

मिस यून‍िवर्स ख‍िताब कौन जीतेगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता अक्सर देखने को मिलती है, लेक‍िन इसी के साथ लोगों के मन में कुछ और भी सवाल जरूर उठते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस यूनिवर्स को दी जाने वाली पुरस्कार राशि लगभग 250,000 अमरीकी डालर है, जिसकी भारतीय कीमत करीब 1.89 करोड़ रुपये होती है।

नई दिल्ली। Know about prize of Miss Universe Winner: 12 दिसंबर को इजराइल में आयाजित 70वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में दुन‍िया को अपनी मिस यून‍िवर्स 2021 मिल गई है। भारत की हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) ने टॉप 2 में पहुंची साउथ अफ्रीका और पराग्वे की महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए हरनाज संधू ने ब्रह्माण्ड सुंदरी का ताज अपने नाम कर लिया। मिस यून‍िवर्स 2021 (Miss Universe 2021) के ऐलान के बाद मिस यून‍िवर्स 2020 एंड्र‍िया मेजा ने हरनाज के सिर पर हीरे का खूबसूरत ताज सजाया था।

मिस यून‍िवर्स ख‍िताब कौन जीतेगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता अक्सर देखने को मिलती है, लेक‍िन इसी के साथ लोगों के मन में कुछ और भी सवाल जरूर उठते हैं। ऐसे में आज हम आपको ताज की कीमत, मिस यून‍िवर्स बनने वाली व‍िश्वसुंदरी को मिलने वाले पुरस्कारों और लाभों के बारे में बता रहे हैं।





रिपोर्ट के मुताबिक यह ताज प्रकृति, ताकत, खूबसूरती, नारीत्व और एकता से प्रेर‍ित है। इस ताज को 18 karat गोल्ड, 1770 डायमंड्स, सेंटरपीस में शील्ड-कट गोल्डन कैनरी डायमंड जिसका वजन 62.83 कैरट है से तैयार किया गया है। ताज में पत्त‍ियों, पंखुड़‍ियां और लताओं के डिजाइंस, सात महाद्वीपों के सुमदायों को र‍प्रिजेंट करती है। विदेशी रिपोर्ट के मुताबिक इस ताज की कीमत लगभग 5 मिलियन अमरीकी डालर बताई गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 37 करोड़ की कीमत रखती है।

इतना ही नहीं, मिस यूनिवर्स के वहां रहने के दौरान, मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा उन्हें राशन के सामान से लेकर कपड़ों तक हर चीज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। वहीं, मिस यूनिवर्स को उनके लुक को हर समय परफेक्ट बनाने के लिए असिस्टेंट और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की एक पूरी टीम भी दी जाती है। यहां तक कि उनके मेकअप के लिए मेकअप प्रॉडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, जूते, कपड़े, ज्वैलरी, स्किनकेयर समेत अन्य चीजों का खर्च भी उन्हें एक साल के लिए दिया जाता है।

इसके अलावा उस लुक को कैप्चर करने के लिए दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफर्स की एक टीम उन्हें उनके पोर्टफोलियो बनाने के लिए दी जाती है। एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट, न्यूट्रीशनिस्ट, त्वचा केयर एक्सपर्ट और डेंटल एक्सपर्ट भी दिया जाता है। मिस यूनिवर्स को विशेष समारोह, पार्टी, प्रीमियर, स्क्रीनिंग और कास्टिंग में मुफ्त प्रवेश भी मिलता है। इसके अलावा, एक साल के लिए, मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन की ओर से फ्री ट्रैवेल, रहने खाने का पूरा खर्च भी दिया जाता है।

साथ में मिस यून‍िवर्स की ज‍िम्मेदारी

वहीं, मिस यून‍िवर्स को ये लग्जरी तो मिलती है पर साथ में बड़ी ज‍िम्मेदारी भी होती है। उन्हें इवेंट्स, पार्टीज, चैर‍िटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस यून‍िवर्स ऑर्गेनाइजेशन की बतौर चीफ अंबेसडर जाना पड़ता है।

