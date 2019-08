अक्षय के कॅरियर की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'मिशन मंगल', पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई, किसी ने सोचा भी नहीं था

अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर फिल्म 'मिशन मंगल' स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के दिन यानी नेशनल हॉलीडे पर रिलीज हुई है। जैसे ईद पर अभिनेता सलमान खान का बोलबाला रहता है ठीक वैसे ही पिछले करीब 4 साल से स्वतंत्रता दिवस पर अक्षय कुमार का जलवा रहा है। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'मिशन मंगल' में अक्षय कुमार इसरो के एक वैज्ञानिक की भूमिका में हैं। पिछले स्वत़ंत्रता दिवस की तरह इस बार भी अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' को बंपर ओपनिंग मिली है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर अक्षय के फैंस उनकी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और इस बार भी अक्षय इस बार एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आए हैं। अक्षय की 'मिशन मंगल' जो भारत के मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है। इस फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही हैं।

इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती हैं 'मिशन मंगल'

अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर फिल्म 'मिशन मंगल' इस साल की बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनर साबित हो सकती है। फिल्म ने 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे होने के चलते फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। माना जा रहा है कि ‘मिशन मंगल’ केवल हिंदी भाषा में ही सलमान खान की ‘भारत’ के बाद साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है।

ओपनिंग डे 25-30 करोड़ की कमाई करेगी 'मिशन मंगल'

ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो अक्षय की फिल्म 'मिशन मंगल' उनकी ही फिल्म 'गोल्ड' की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। फिल्म ओपनिंग डे 25—30 करोड़ रुपए का बंपर कारोबार कर सकती हैं। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, 'मिशन मंगल' अक्षय कुमार के कॅरियर की अबतक की ओपनिंग डे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है।

#OneWordReview...#MissionMangal: BRILLIANT.

Rating: ⭐⭐⭐⭐

Clearly, one of the best films of 2019... Each character shines... High-concept film that keeps you hooked all through... Has potential to emerge Akshay Kumar's highest grosser... Winner! #MissionMangalReview pic.twitter.com/5MnSbGTuKr