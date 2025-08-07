मोहम्मद सिराज संग आई डेटिंग की खबरें, फिर बताया क्रिकेटर को भाई, जानें कौन है ये सिंगर

जनाई ने पोस्ट में लिखा, “जिस दिन से सिराज भाई से मिली हूं उस दिन से मैं सिर्फ इंस्पायर हो रही हूं, जिस तरह के वो इंसान हैं और उनके एथिक्स हैं। ये उस तरह के इंसान हैं जो सच में विश्वास दिलाता है जादू में। मेरे पास शब्द नहीं हैं। पता नहीं क्या बोलूं पर आप जैसा कोई नहीं था है, ना कोई होगा। हम सब आपके साथ हैं और हम सब की धड़कने भी आपके साथ धड़कती हैं इंडिया के लिए।”