मोहम्मद सिराज संग आई डेटिंग की खबरें, फिर बताया क्रिकेटर को भाई, जानें कौन है ये सिंगर

Mohammed Siraj Dating Rumors With Singer: क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच प्यार और शादी की कहानियां अक्सर देखी जाती आई है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब एक क्रिकेटर से किसी बॉलीवुड स्टार का नाम जुड़ा तो उन्होंने इस मामले पर सफाई दी और फिर उन्हें भाई बताया। जी हां! हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले की। पहले डेटिंग की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा था।
क्रिकेट मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले की लंबे समय से अफेयर की खबरें आ रही में थीं। जनाई ने मोहम्मद सिराज की तारीफ में पोस्ट भी की थी, जिसके बाद उनके अफेयर की खबरें ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अब जनाई ने इन अफवाहों को नकार दिया है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा, इसमें उन्होंने मोहम्मद सिराज को भाई कहा।
इडिया टीम ने हाल ही में द ओवल टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। इसमें मोहम्मद सिराज की एक बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने आखिर में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया को 6 रन से जीत दिलाई थी। इसके बाद जनाई ने मोहम्मद सिराज के लिए कई सारे पोस्ट किए और उनकी खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने मोहम्मद सिराज के लिए प्यार दिखाते हुए उनकी फोटो शेयर की और उन्हें भाई कहकर बुलाया।
जनाई ने पोस्ट में लिखा, “जिस दिन से सिराज भाई से मिली हूं उस दिन से मैं सिर्फ इंस्पायर हो रही हूं, जिस तरह के वो इंसान हैं और उनके एथिक्स हैं। ये उस तरह के इंसान हैं जो सच में विश्वास दिलाता है जादू में। मेरे पास शब्द नहीं हैं। पता नहीं क्या बोलूं पर आप जैसा कोई नहीं था है, ना कोई होगा। हम सब आपके साथ हैं और हम सब की धड़कने भी आपके साथ धड़कती हैं इंडिया के लिए।”
बता दें, जनाई भोसले कोई और नहीं बल्कि दिग्गज सिंगर आशा भोसले की पोती हैं। साथ ही वह एक शानदार सिंगर भी हैं। उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम के लिए भी गाने गाए हैं। वह फिल्मों में भी एंट्री करने वाली हैं। जनाई फिल्म प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज में नजर आएंगी। ये फिल्म 2027 में रिलीज होने की खबरें हैं।