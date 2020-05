एक्टर मोहित बघेल के अचानक हुई मौत से टूट गई डायरेक्टर राज शांडिल्य की दोस्ती, पेन‌ किलर खाकर छुपा रहे थे दर्द

नई दिल्ली, बीते साल की सबसे बड़ी और सुपहहिट फिल्म 'ड्रीम गर्ल' के राइटर/डायरेक्टर राज शांडिल्य के सबसे करीबी और बचपन के दोस्त मोहित बघेल (Mohit Baghel died due to cancer )की बीते शनिवार को कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए मौत हो गई। मोहित बघेल (Mohit Baghel)और राज शान्डिल्य(Raaj Shaandilyaa ) की दोस्ती उस वक्त की थी जब मोहित बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 13 साल पहले प्रसारित हो रहे स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'छोटे मियां' में अपने अभिनय के जलवे बिखेर रहे थे, उसी शो के दौरान राइटर के रूप में करियर बनाने के लिए के लिए राज शांडिल्य जद्दोजहद कर रहे थे तभी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और दोस्ती का कारवां चल निकला। बाद में दोनों 'कॉमेडी शो' में साथ-साथ काम करते हुए आगे बढ़ते हे।

One of the nicesttt people to work with! Happy, positive and motivated always. Love you Mohit. RIP🤎 #JabariyaJodi https://t.co/b0Gr6GpCxg