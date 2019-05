श्रीदेवी की मौत के 1 साल बाद सामने आई ये बड़ी खबर, जिंदा होती तो खुशी से झूम उठतीं एक्ट्रेस

दिवगंत अभिनेत्री श्रीदेवी की पिछले साल अचानक निधन हो गया था। दिग्गज अदाकारा की आकस्मिक मौत से पूरा देश सदमें में आ गया था। उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचने के लिए मुंबई में उनके चाहने वालों का जमावड़ा लग गया था। श्रीदेवी की अंतिम फिल्म 'मॉम' थी। इस फिल्म में वह लीड किरदार में थी। फिल्म को भारत में काफी प्रशंसा मिली थी। हाल में उनकी यह फिल्म चीन में रिलीज हुई है। चीनी दर्शक इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं।

हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस संबंधित आंकड़ें शेयर किए। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, चीन में मॉम ने १५ मिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके साथ ही मॉम आठवीं भारतीय फिल्म हो गई है जिसने चीन में 15 मिलियन यानी कि करीब 104.28 की कमाई की है।

#Mom crosses $ 15 million in #China... And it’s 💯 not out there [crossed ₹ 100 cr]... #Mom is now the eighth *Indian film* to cross $ 15 million in #China... Total till 26 May 2019: $ 15 million [₹ 104.28 cr].