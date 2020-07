Sushant Singh Rajput के बैंक अकाउंट से निकाले गए 17 करोड़ रुपये, पिता ने Rhea Chakraborty का लिया नाम!

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने मुंबई बांद्रा ( Mumabi Bandra House ) में स्थित घर में फांसी लगाकर खुदखुशी ( Sushant Commit Suicide ) कर ली थी। पुलिस ने पहले जांच में कहा था कि सुशांत काफी लंबे समय से डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) में थे जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया है। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है। वैसे-वैसे कई बड़े खुलासे भी होते जा रहे हैं। इस पूरे ही मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Questioned on Rhea Chakraborty ) ने पर कई सवाल उठाए गए। लेकिन अब इस पूरे ही मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, हाल ही सुशांत के पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर ( File case on Rhea and Her Family ) दर्ज करा दी है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। उन्होंने रिया को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए हैं।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ( Sushant's father KK Singh has accused Reha ) ने रिया पर आरोप लगाते हुए सुशांत को प्यार के जाल में फंसाने, उनसे पैसे लेने और सुसाइड के उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं इस बीच रिया को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। जिसे सुन सब ही काफी हैरान हैं। केके सिंह ने यह भी बताया कि 'सुशांत के अकाउंट से 17 करोड़ ( 17 crore withdrawn from Sushant Singh Rajput's account ) रूपये निकाले गए हैं। जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल किया है। बता दें सुशांत के देहांत के एक महीने बाद उनका परिवार सामने आया है। इससे पहले सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ( Neeraj Kumar Bablu ) ने बताया था कि उनका परिवार मुंबई पुलिस की जांच ( Family is not happy with mumbai police investigation ) से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ऐसे में परिवार ने अब यह कदम उठाया है।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) सुई अब रिया चक्रवर्ती पर अटक गई हैं। बता दें सुशांत और रिया करीबन एक साल से एक-दूसरे को डेट ( Sushant and Reha had been dating each other for a year ) कर रहे थे। लॉकडाउन के बीच रिया सुशांत ( Rhea Sushant ) के साथ ही उनके घर पर रह रही थी। लेकिन दोनों की किसी बात पर बहस हुई और रिया अपनी दोस्त ( Rhea Shifted her friend house ) के घर पर शिफ्ट हो गई। सुशांत ने सुसाइड करने से पहले दो फोन मिलाए थे। जिसमें से एक नंबर रिया का था। रिया ने फोन सुशांत का फोन नहीं उठाया था। साथ सामने यह भी खबर आई कि सुशांत के कई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रिया भी कर रही थीं। साथ वह सुशांत की कंपनियों का हिस्सा भी थी।