Mouni Roy ने हॉट अंदाज में करवाया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुईं वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) ने टीवी सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की। प्रोड्यूसर एकता कपूर के सीरियल नागिन से मौनी को बड़ी सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और फिल्मों में काम किया। एक्टिंग के अलावा मौनी रॉय अपने बोल्ड अंदाज के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

Life is best when life is simple 🖤 pic.twitter.com/EQrvVcXt0l