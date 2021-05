जैकलीन फर्नांडीज की मदद से खुश मुंबई पुलिस, ट्वीट कर किया शुक्रिया अदा

नई दिल्ली। इस वक्त देश कोरोनावायरस के सकंट से लड़ रहा है। कोरोना के चलते देश की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में मदद के लिए बॉलीवुड सेलेब्स भी आगे आ रहे हैं। सेलेब्स महामारी से पीड़ित लोगों की ही नहीं बल्कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी मदद कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का भी नाम शामिल हो चुका है। हाल ही में जैकलीन ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया है।

I salute @MumbaiPolice for always being on their toes, doing their duty; come rain, come storm. Thank you for everything that you all do for us 🙏🏻 https://t.co/n8jnNKjHiQ

जैकलीन फर्नांडीज ने किया मुंबई पुलिस का धन्यवाद

कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस जैकलीन ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा किए गए तमाम कामों के लिए उनका धन्यवाद किया है। एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि वह मुंबई पुलिस को सलाम करती हैं और अपना कर्तव्य को यूं निभाते रहे। फिर चाहे बारिश आए, तूफान आए। जैकलीन ने आगे लिखती हैं कि वह मुंबई पुलिस का हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हैं। जो वह उनके लिए करते हैं। आपको बता दें एक्ट्रेस मुंबई पुलिस में रेनकोट भी बांटे हैं।

As June is nearing, Mumbai is gearing up for the monsoons - so are we.

Thank you @Asli_Jacqueline and #YoloFoundation for your valuable contribution - this will help our personnel stay safe in pandemic as well as monsoons.#StrongerTogether pic.twitter.com/8C9Gu0Vg4r