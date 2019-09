दादा साहेब फालके मिलने पर मुंबई पुलिस ने अमिताभ को दी अनोखी बधाई, कहा- 'बधाई हो इंस्पेक्टर विजय'

नई दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मिनिस्टर जी के इस घोषणा के बाद अमिताभ के साथ-साथ उनके चाहने वाले भी सातवें आसमान पर पहुंच गए।पुरस्कार की घोषणा के बाद अमिताभ को बधाई देने वालों का तांता लगा गया। लेकिन इन बधाईयों में मुंबई पुलिस के बधाई देने का अंदाज सबसे अलग था।

Congratulations Inspector Vijay @SrBachchan on being selected for the #DadaSahebPhalke Award. We salute you for being the most evergreen, energetic and inspirational icon to generations. pic.twitter.com/mYp1JNdi7s

दरअसल, अमिताभ को दादा साहेब फालके अवॉर्ड मिलने की घोषणा के बाद मुंबई पुलिस ने उनको अनोखे अंदाज में बधाई दी। मुंबई पुलिस ने क्रिएटिव अंदाज में अमिताभ बच्चन के लिए एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ।

मुंबई पुलिस ने अमिताभ की फिल्म 'जंजीर' से उनके कैरक्टर विजय की पुलिस की वर्दी के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसके कैप्सन में लिखा है कि, 'दादा साहब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुने जाने पर बधाई इंस्पेक्टर विजय अमिताभ बच्चन। पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे सदाबहार, ऊर्जावान और प्रेरणादायक बने रहने के लिए हम आपको सलाम करते हैं।'

T 3299 - How does one even begin to put to words the immense gratitude I wish to convey to all that have sent their greetings to me .. just so humbled and overjoyed to see your joy .. thank you ..🙏🙏🙏💕



शब्द नहीं मिल रहे की किस तरह , आप सब को अपना आभार प्रकट कर सकूँ । pic.twitter.com/Do9YuIF6CQ