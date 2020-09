कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी और संबित पात्रा के खिलाफ मुंबई में 'The Walk Of Shame' अभियान, सड़कों पर लिखे गए नाम

नई दिल्ली: कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही थीं। इन तस्वीरों में हॉलीवुड के Walk Of Fame के तहत सड़क पर Walk Of Shame के प्रतीक बनाए गए थे। इन पर एक्ट्रेस कंगना रनौत, पत्रकार अर्नब गोस्वामी, पत्रकार अमीष देवगन, पत्रकार सुधीर चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का नाम पेंट किया गया था। उनके नाम के साथ Walk Of Shame लिखा गया था। इन्हें टायलर स्ट्रीट आर्ट नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। जिसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

कंगना ने मुंबई पुलिस पर साधा निशाना

तस्वीरें वायरल होने के बाद इनका विरोध भी होने लगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस अभियान को चलाए जा रहे एक ट्वीट को लाइक किया है। कंगना रनौत ने इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ते हुए लिखा, 'सुशांत की मौत के कातिलों के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट्स की निंदा करने की बजाए मुंबई पुलिस उन्हें लाइक कर रही है। कंगना ने कहा कि कमिश्नर ऐसा करके छेड़खानी और दादागिरी को बढ़ावा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।'

Liking derogatory tweets about people who are fighting against the murderers of Sushant, instead of condemning public teasing and bullying like this @CPMumbaiPolice is encouraging it, @MumbaiPolice has hit all time low ... SHAME !! pic.twitter.com/9H4mhC9Nsk — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 1, 2020

When @CPMumbaiPolice is openly intimidating me like this, encouraging bullying and crime against me, will I be safe in Mumbai ? Who is responsible for my safety? @PMOIndia — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 1, 2020

मुंबई पुलिस की सफाई

इसके बाद कंगना ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, 'जब मुंबई पुलिस खुले तौर पर मुझे इस तरह से डरा सकती है, मेरे खिलाफ बदमाशी और अपराध को बढ़ावा दे रही है, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रहूंगी? मेरी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है?' कंगना के इस ट्वीट पर मुंबई पुलिस ने भी उन्हें जवाब दिया। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने इस ट्वीट को कभी लाइक नहीं किया। स्क्रीनशॉट की जांच के लिए साइबर पुलिस स्टेशन को निर्देश दे दिए गए हैं।'

Walk Of Shame के चिन्हों का विरोध कंगना रनौत, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और पत्रकार सुधीर चौधरी ने किया। विरोध के बाद इन चिन्हों को काले रंग से मिटा दिया गया। जिसके बाद टायलर ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया कि उनकी कलाकृति को काले रंग में चित्रित किया जा रहा है जिससे पता चलता है कि इसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। उनके अनुसार, मंगलवार को शाम लगभग 6 बजे नामों को चित्रित किया गया।