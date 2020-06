कोरोना वायरस संक्रमित Wajid Khan का हार्ट अटैक से हुआ निधन, भाई साजिद ने दी जानकारी

नई दिल्ली | बॉलीवुड के लिए साल 2020 बेहद ही तकलीफदेह साल साबित होता जा रहा है। एक के बाद एक दिग्गज सितारों फिल्म इंडस्ट्री खोती जा रही है। पहले इरफान खान (Irrfan) फिर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और अब शानदान म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान भी दुनिया को अलविदा (RIP Wajid Khan) कह गए। 31 मार्च को उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत (Wajid Khan Died) हो गई। वाजिद के निधन की खबर सुनने के बाद पूरा बॉलीवुड सदमें (Bollywood on Wajid Khan Death) में हैं। सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए वाजिद की चले जाने का दुख व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।





वहीं पहले खबर आ रही थी कि वाजिद की जान कोरोना वायरस के कारण गई है लेकिन अब उनके भाई साजिद खान ने इस बात से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि वाजिद कोरोना संक्रमित जरूर थे लेकिन उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण (Wajid Khan Heart Attack) हुई है। वाजिद खान को पिछले काफी समय से किडनी और गले में इंफेक्शन (Wajid Khan Kidney infection) की दिक्कत थी। कुछ महीनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। सुत्रों की मानें तो वाजिद कुछ वक्त से वेंटिलेटर (Wajid Khan on ventilator) पर थे और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। 31 मई की रात उन्होंने मुम्बई के चेम्बूर में सुरराणा सेठिया अस्पताल में अपनी आखिरी सांसे ली। वाजिद खान का अंतिम संस्कार (Wajid Khan Funeral) वर्सोवा मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट की श्मसान भूमि में ही किया गया है। जहां 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।





इसी कब्रिस्तान में इरफान खान को भी सुपुर्दे-खाक किया गया था। वाजिद खान को लंबे समय से किडनी की बीमारी (Wajid Khan Kidney Issues) थी जिसके बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। वहीं साल 2018 में उन्हें हार्ट अटैक भी आया था जिसके बाद उनकी एंजिओप्लास्टी की गई थी। साजिद-वाजिद के बेहद करीबी सलीम मर्चेंट ने बताया कि किडनी में बार-बार इंफेक्शन के कारण वो बेहद कमजोर हो गए थे। उनका जाना हर किसी के लिए बहुत शॉकिंग है। हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया है सब हमेशा याद आएगा।

बता दें कि वाजिद खान के जाने के बाद पूरे बॉलीवुड में फेमस साजिद-वाजिद की जोड़ी (Sajid-Wajid Jodi) भी टूट गई है। सलमान खान की कई फिल्मों को गानों को इन्होंने कम्पोज़ किया था। यहां तक कि साजिद-वाजिद ने सलमान (Sajid-Wajid and Salman Khan) की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर लॉकडाउन में सलमान के रिलीज हुए गाने प्यार करोना और भाई भाई (Bhai Bhai) भी साजिद-वाजिद ने ही कम्पोज किए थे।

Devastated with the news of the passing away of my brother Wajid of Sajid -Wajid fame. May Allah give strength to the family 🙏



Safe travels bro @wajidkhan7 you’ve gone too soon. It’s a huge loss to our fraternity. I’m shocked & broken .



Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un