मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण के श्रवण राठौड़ का निधन

मुंबई। 90 के दशक में अपने संगीत से लोगों को दीवाना बनाने वाली संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण में से श्रवण राठौड़ का निधन हो गया है। हाल ही श्रवण को कोरोना संक्रमण के चलते गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनक जोड़ीदार नदीम सैफी ने भी लोगों से श्रवण के जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने का कहा था।



अनिल शर्मा ने की पुष्टि

श्रवण के निधन पर निर्देशक अनिल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा,'बहुत दुख हुआ... अभी पता चला कि महान संगीत निर्देशक श्रवण हमें छोड़कर चले गए.... कोविड के कारण। मेरे बहुत अच्छे मित्र और सहकर्मी थे। हमने महाराजा में उनके साथ काम किया। उनके परिवार के लिए मेरी संवेदना। वे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे।’ श्रवण राठौड़ के बेटे संजीव राठौड़ ने हाल ही बताया था कि गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। संगीतकार के करीबी मित्र समीर के अनुसार श्रवण को डायबिटीज थी और कोरोना संक्रमण के चलते उनके फेफड़े प्रभावित हुए थे।

V v sad .. just came to knw about the great music director #shravan he left all of us ..due to COVID .. very dear friend n colleague of mine .worked with him in #maharaja Always gave great melodies..my deepest condolences to his family. He will always remain in our hearts. RIP 🙏 pic.twitter.com/Unop0Kctp8