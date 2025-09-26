Stage 4 Cancer: मैं मरना नहीं चाहती…, मशहूर एक्ट्रेस के शरीर में तेजी से फैल रहा है पेरिटोनियल कैंसर, जानें वजह?

बता दें एक्ट्रेस को नवंबर 2018 में स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर का पता चला था। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद साल 2019 में उन्हें कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। वह अब बिल्कुल ठीक हो गई थीं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए आपबीती बताई है। चलिए जानते हैं क्या होता है पेरिटोनियल कैंसर? और एक्ट्रेस ने क्या कहा है।