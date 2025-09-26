इंटरनेशनल लेवल पर ‘चमकीला’ का जादू, दिलजीत दोसांझ बने एमी अवॉर्ड्स के दावेदार

फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ पंजाब के लोकप्रिय लोक गायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी और उनके सफर की कहानी है। इस बायोपिक में दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का दमदार किरदार निभाया है। अपने बेबाक और अलग अंदाज वाले गीतों की वजह से चमकीला ने पूरे पंजाब में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन शोहरत के साथ-साथ विवाद भी बढ़ते गए। साल 1988 में उनकी दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिल्म में उनकी पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत की भूमिका परिणीति चोपड़ा ने निभाई है। यह कहानी सिर्फ एक गायक की सफलता और संघर्ष की नहीं, बल्कि उस दौर के पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक हकीकत को भी बयां करती है।