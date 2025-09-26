Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

इंटरनेशनल लेवल पर ‘चमकीला’ का जादू, दिलजीत दोसांझ बने एमी अवॉर्ड्स के दावेदार

International Emmy Awards: इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में दिलजीत दोसांझ।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 26, 2025

Diljit Dosanjh Best Actor Nomination
दिलजीत दोसांझ (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Diljit Dosanjh Best Actor Nomination: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ‘AURA TOUR’ पर हैं। हाल ही में उन्होंने ‘कुआला लुम्पुर’ (KUALA LUMPUR) में लाइव कॉन्सर्ट की है। अब वह 28 सितंबर, 2025 (HONG KONG) में परफॉर्म करने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिसे देख सिंगर के फैंस गदगद हो रहे हैं।

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में दिलीजित का नाम

दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। यह सम्मान उन्हें फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ में उनके दमदार अभिनय की वजह से मिला है। इस मौके पर दिलजीत (Diljit Dosanjh) ने अपनी सफलता का श्रेय फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली को देते हुए उनका दिल से आभार जताया और कहा कि यह सफर उनके बिना संभव नहीं था।

क्या कहती है फिल्म की कहानी

फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ पंजाब के लोकप्रिय लोक गायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी और उनके सफर की कहानी है। इस बायोपिक में दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का दमदार किरदार निभाया है। अपने बेबाक और अलग अंदाज वाले गीतों की वजह से चमकीला ने पूरे पंजाब में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन शोहरत के साथ-साथ विवाद भी बढ़ते गए। साल 1988 में उनकी दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिल्म में उनकी पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत की भूमिका परिणीति चोपड़ा ने निभाई है। यह कहानी सिर्फ एक गायक की सफलता और संघर्ष की नहीं, बल्कि उस दौर के पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक हकीकत को भी बयां करती है।

बेस्ट एक्टर कैटेगरी की रेस में ये भी शामिल?

एक्टरफिल्म/सीरीजकैटेगरी
जिम सर्भरॉकेट बॉयजबेस्ट एक्टर
अर्जुन माथुरमेड इन हेवनबेस्ट एक्टर
नवाजुद्दीन सिद्दिकीसीरियस मेनबेस्ट एक्टर
शेफाली शाहदिल्ली क्राइम सीजन 2बेस्ट एक्ट्रेस
सुष्मिता सेनआर्याबेस्ट ड्रामा सीरीज

Diljit Dosanjh

Published on:

26 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इंटरनेशनल लेवल पर ‘चमकीला’ का जादू, दिलजीत दोसांझ बने एमी अवॉर्ड्स के दावेदार

