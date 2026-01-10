10 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को देख टूट पड़ी भीड़, चलना भी हुआ मुश्किल, वीडियो आया सामने

Amitabh Bachchan Mobbed by fans: एक इवेंट के दौरान अमिताभ बच्चन को फैंस की भारी भीड़ ने घेर लिया। यह घटना इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के सिलसिले में उनकी सूरत यात्रा के दौरान हुई। जिस वजह से बिग बी का चलना भी बेहद मुश्किल हो गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 10, 2026

Amitabh Bachchan Mobbed by fans at Surat Airport upon his arrival for ISPL people concern

अमिताभ बच्चन का वीडियो हुआ वायरल

Amitabh Bachchan Mobbed by fans: अमिताभ बच्चन कभी अपना काम तो कभी अपने परिवार को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपने फैंस से रूबरू होने के लिए बिग बी हर रविवार अपने घर के बाहर आकर अपने चाहने वालों से मिलते हैं। सोशल मीडिया पर भी वह लगातार अपने फैन्स से इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी अच्छी और बुरी चीजें उन्हें बताते रहते हैं। लेकिन बीते दिन शुक्रवार सूरत शहर में जो हुआ वह खुद अमिताभ बच्चन ने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो जैसे ही सामने आई हर कोई हैरान रह गया। आइये जानते हैं क्या हुआ...

सूरत में क्या हुआ? (Amitabh Bachchan Mobbed by fans)

अमिताभ बच्चन कल एक इवेंट के सिलसिले में सूरत पहुंचे थे। इवेंट से पहले वह अपने एक दोस्त से मिलने गए और जब वह वहां से बाहर निकले, तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि उनके चारों ओर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को भी उन्हें सुरक्षित निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे है। 

किस वजह से सूरत पहुंचे थे अमिताभ बच्चन? (Amitabh Bachchan Visit Surat For ISPL)

अमिताभ बच्चन सूरत में शुरू हो रही इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के लिए वहां पहुंचे थे। इस इवेंट में उनके साथ अक्षय कुमार, राम चरण, सूर्या, सचिन तेंदुलकर और अर्पिता खान शर्मा भी शामिल हुईं। इसकी फोटोज भी सामने आई थीं। जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। 

अमिताभ बच्चन देंगे इन फिल्मों में अपनी आवाज (Amitabh Bachchan Upcoming Project)

अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 17 पूरा किया है। इसके अलावा उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ में कहानी के नैरेटर के तौर पर अपनी आवाज दी है। वह ‘रामायण: पार्ट 1’ में जटायु के किरदार को भी अपनी आवाज देंगे। साथ ही, हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थीं कि वह ‘सरकार 4’ का हिस्सा हो सकते हैं।

