अमिताभ बच्चन को देख टूट पड़ी भीड़, चलना भी हुआ मुश्किल, वीडियो आया सामने

Amitabh Bachchan Mobbed by fans: अमिताभ बच्चन कभी अपना काम तो कभी अपने परिवार को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपने फैंस से रूबरू होने के लिए बिग बी हर रविवार अपने घर के बाहर आकर अपने चाहने वालों से मिलते हैं। सोशल मीडिया पर भी वह लगातार अपने फैन्स से इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी अच्छी और बुरी चीजें उन्हें बताते रहते हैं। लेकिन बीते दिन शुक्रवार सूरत शहर में जो हुआ वह खुद अमिताभ बच्चन ने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो जैसे ही सामने आई हर कोई हैरान रह गया। आइये जानते हैं क्या हुआ...