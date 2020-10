ट्रोलर्स ने दी धोनी की बेटी को रेप की धमकी, एक्ट्रेस नगमा ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा- 'देश में यह क्या हो रहा है'

नई दिल्ली। देश में महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। निर्भया केस के बाद ऐसा महसूस हुआ था कि यह देश का अंतिम रेप केस होगा, लेकिन इस दर्दनाक केस के बाद भी देश में बलात्कार की घटनाओं की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ ही गई। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा का विषय इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। पुरूषों की मानसिकता है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हलचल देखने को मिली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की बेटी को रेप की धमकियां मिलने की खबरों ने सबके होश उड़ा दिए। जिसे सुन लोग हैरान और परेशान हुए। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ने गुस्सा जाहिर करते हुए देश के प्रधानमंत्री से ही प्रश्न पूछ डाला।

Where are we headed as a Nation it’s is disgusting Dhoni's 5-Year-Old Daughter Ziva is Getting Rape Threats after CSK Lost IPL Match to KKR. Mr #PM what is this happening In our country ?? #BetiBachaoBetiPadhao https://t.co/z8bIBTYHGi