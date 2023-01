पांच साल बाद फिर पर्दे पर नजर आएंगे नाना पाटेकर, इस फिल्म में निभाएंगे लीड रोल

Submitted by:

Published: Jan 03, 2023 11:30:07 am

'द कश्मीर फाइल्स' जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहत्री अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में जुट गए हैं। अपनी अगली फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन शूटिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि उनकी अगली फिल्म में एक्टर नाना पाटेकर लीड रोल कर रहे हैं।

Nana Patekar plays the lead role in Vivek Agnihotri’s The Vaccine War