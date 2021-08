नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में अरमान कोहली के घर मारा छापा

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अरमान कोहली का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। इसके पहले भी उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग चुके है जिसके चलते एक्टर को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। टीवी के रिएलिटी शो बिग बॉस के सीजन 7 में नजर आ चुके एक्टर अरमान कोहली पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इतना ही नही बिग बॉस के घर से बाहर निकले के बाद कोहली पर अवैध शराब रखने का आरोप लग चुका है, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। अब खबर आ रही है कि अभिनेता के घर एक बार फिर से 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की है।

Narcotics Control Bureau (NCB) says it is conducting a raid on the residence of actor Armaan Kohli in Mumbai



