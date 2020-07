Sushant की फिल्म Dil Bechara के लिए फिल्म क्रिटिक्स से Nawazuddin Siddiqui ने की अपील, फैंस बोले- करेक्शन सर, पेड क्रिटिक्स

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara) ने रिलीज होने के बाद से ही कई सारे रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे। फैंस से लेकर कई सेलेब्स ने उनकी फिल्म देखने की अपील की। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को पूरी दुनिया (Love on Dil Bechara) से ढेर सारा प्यार मिला। अब बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने भी सुशांत की फिल्म के लिए एक बड़ी अपील की है। उनकी ये रिक्वेस्ट फिल्म क्रिटिक्स (Nawazuddin Siddiqui appeal to film critics) से है जिन्होंने भी सुशांत की फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया। गौरतलब हो कि कुछ बड़े फिल्म क्रिटिक्स पर कंगना रनौत द्वारा ये आरोप लगा था कि उन्होंने जान बूझकर सुशांत की पिछली फिल्मों को खराब रेटिंग (Kangana claimed film critics gave bad reviews to Sushant film) दी। जिसको लेकर राजीव मसंद (Rajeev Masand) से सुशांत केस में मुंबई पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है।

अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी लगता है कि खुलकर दिवंगत एक्टर सुशांत के सपोर्ट (Nawazuddin Siddiqui supports Sushant Singh Rajput) में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर फिल्म क्रिटिक्स को सलाह दी है। नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- मैं सभी आदरणीय फिल्म क्रिटिक्स से आग्रह करता हूं कि दिल बेचारा को खास बनाएं (Nawazuddin urges Make an exception to Sushant Dil Bechara) और कृपया इस फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रिब्यूट (Nawazuddin Siddiqui asked to consider Dil Bechara tribute to Sushant) समझें। चलो सब मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करें। नवाजुद्दीन के इस ट्वीट को खूब पसंद किया जा रहा है। सुशांत के फैंस बढ़चढ़ कर इसपर कमेंट कर रहे हैं।

I would request to all the respected film critics to kindly give an exception to #DilBechara & please consider this film as a tribute to #SushantSinghRajput and let’s celebrate this together — Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) July 25, 2020

वहीं कुछ यूजर्स फिल्म क्रिटिक्स पर अपना गुस्सा भी (Sushant fans angry on Film critics) जाहिर कर रहे हैं और उन्हें पेड क्रिटिक्स बता रहे हैं।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को कास्टिंग डायरेक्टर और उनके बहुत अच्छे दोस्त मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) ने डायरेक्ट किया है। ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस संजना सांघी (Sanjana Sanghi) ने भी इस फिल्म से अपना डेब्यू किया है। वो पहले भी बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में छोटे-मोटे रोल्स में नजर आ चुकी हैं लेकिन इस फिल्म से उन्होंने अपने करियर की असल शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर दिल बेचारा पर खूब प्यार लुटाया जा रहा है। सुशांत द्वारा फिल्म में बोले गए डायलॉग्स (Dil Bechara Dialogues) देख फैंस बेहद भावुक हो रहे हैं। वो लगातार अपने फेवरेट एक्टर को याद कर रहे हैं।