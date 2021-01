Sushant Singh Rajput के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर पर लगा ड्रग्स देने का आरोप, तलाश में जुटी NCB

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। सुशांत की मौत की 7 महीने का समय होने वाला है और अभी तक सीबीआई (CBI) इस केस को सुलझा नहीं पाई है। वहीं इसी बीच ड्रग्स मामले (Drug case) में जांच कर रही एनसीबी सुशांत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर की तलाश में है। बताया जा रहा है कि सुशांत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार (Rishikesh Pawar) पिछले कुछ दिनों से फरार हैं और उनपर ड्रग की सप्लाई करने का आरोप लगा है।

एनसीबी के मुताबिक, पवार ने सुशांत को ड्रग (drug case) दिया था। रिसेन्टली ऋषिकेश पवार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी। हालांकि NDPS कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद एनसीबी ने पवार की तलाश तेज कर दी तो पता चला कि वो फरार हो चुके हैं। NCB के ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि पवार ने सुशांत के लिए कुछ वक्त तक काम किया था। लेकिन पिछले साल उन्हें हटा दिया गया था। पिछले साल 2019 में पवार का नाम एक ड्रग सप्लायर ने लिया था। जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी। सुशांत के घर काम करने वाले दीपेश ने भी पवार पर ड्रग की सप्लाई करने का आरोप लगाया था।

Mumbai: Narcotics Control Bureau is conducting a search for Sushant Singh Rajput's friend, assistant director Rishikesh Pawar who has been absconding since yesterday. He was summoned to appear before the agency, in connection with a drugs case.