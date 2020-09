NEET एग्जाम : दो स्टूडेंट्स के सुसाइड से दुखी आर माधवन, ट्विटर पर लिखी ये खास बात

बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन इन दिनों काफी दुखी और परेशान है। हाल ही में नेशनल एलिजिबिलटी एंट्रेस टेस्ट(एनईईटी) से कुछ समय पहले हुई दो स्टूडेंट्स की सुसाइड पर माधवन शोक व्यक्त किया है। यह दोनों स्टूडेंट्स तमिलनाडु के बताया जा रहे है। एनईईटी देश के प्रतिष्ठित एग्जाम को लेकर अक्सर कई स्टूडेंट्स तनाव में रहते हैं। माधवन ने ट्वीट पर लोगों से कहा कि कोई भी एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम ही होता है और उसे जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर अभिनेता का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर यूजर्स उनकी बात का समर्थन करते हुए अपनी राय भी दे रहे है।

अभिनेता माधवन ने अपने ट्वीट में लिखा, 'तमिलनाडु में दो छात्र एनईईटी एग्जाम से एक दिन पहले ही सुसाइड करने के चलते इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। ये बेहद दिल तोड़ देने वाली घटना है। ये सिर्फ एक एग्जाम है और किसी तरह का फैसला नहीं है। गौरतलब है कि मदुरई और धर्मपुरी में जोथीश्री दुर्गा और एम आदित्य ने आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि माधवन खुद एक ऐसी फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं,जिसमें स्टूडेंट्स पर पढ़ाई के दबाव को लेकर लोगों का नजरिया बदल दिया था। राजकुमार हिरानी निर्देशित '3 इडियट्स' फिल्म में आमिर खान, शर्मन जोशी और माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें इंजीनियरिंग स्टू़डेंट्स के संघर्षों को दिखाया गया था।

2 Students Die By Suicide In Tamil Nadu A Day Before NEET. This is really sad and heartbreaking. It’s only an exam not a verdict. 🙏🙏🙏🙏🙈🙈 https://t.co/6uKRdDifhu