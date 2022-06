रणबीर और आलिया की शादी के बाद कपूर फैमिली में क्या-क्या हुए बदलाव नीतू कपूर ने खोले राज

बॉलीवुड के क्यूट कपल एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कुछ समय पहले ही शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों पिछले करीब पांच साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब नीतू कपूर ने इस न्यूली वेड कपल के बारे में बात की है।

हाल ही में एक्टर की मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने रणबीर और आलिया भट्ट की शादीशुदा लाइफ के बारे में बात की। इन दिनों नीतू कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म जुग-जुग जियो को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान नीतू ने बताया कि रणबीर की शादी के बाद कैसे सबकी लाइफ बदल गई है। खासतौर पर रणबीर ने खुद को काफी बदला है।

neetu kapoor says alia bhatt has changed ranbir kapoor for better