नीतू कपूर ने शेयर की जुग जुग जियो फिल्म के सेट की तस्वीर, यू ट्यूबर प्राजक्ता कोली भी करने जा रही हैं डेब्यू

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan)और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म जुग जुग जियो (Jug Jugg Jeeyo) की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में दोनों के साथ नीतू कपूर, अनिल कपूर और प्राजक्ता कोली भी नजर आएंगे। नीतू कपूर (Neetu Kapoor) लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं। जिसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया (Social Media) हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। जुग जुग जियो को राज मेहता डायरेक्ट करने वाले हैं वहीं करण जौहर (Karan Johar) के धर्मा ने प्रोडक्शन का काम संभाला है। धर्मा प्रोडक्शन के ट्विटर हैंडल पर फिल्म की शूटिंग और कास्ट को लेकर जानकारी दी गई है।

With all your loving blessings, starting this journey on the right clap - lights, camera & action!🎥#JugJuggJeeyo @AnilKapoor #NeetuKapoor @Varun_dvn @advani_kiara @iamMostlySane @raj_a_mehta pic.twitter.com/ooKEprml2F