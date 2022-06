Neetu Kapoor का बयान सुन दंग रह गए सब, कहा- Alia Bhatt की प्रेग्नेंसी के बारे में नहीं था पता, यहां से मिली खबर

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल में सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर से सबको चौका दिया है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वो अस्पताल में बेड पर दिख रही हैं। इस फोटो के साथ ही उन्होंने फैंस को खुशखबरी दी।

सभी इस खबर से खुश हैं, लेकिन इसी बीच आलिया की सास यानी नीतू कपूर ने चौकाने वाला बयान दिया है। दरअसल में नीतू कपूर (Neetu Kapoor) को खुद ये बात पता नहीं था कि वो दादी बनने वाली हैं इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया।

neetu kapoor was not even aware of alia bhatt pregnancy