नेपोटिज्म के बाद बॉलीवुड में छिड़ी 'चमचागिरी' पर बहस, इस एक्ट्रेस ने नेहा धूपिया पर लगाया ऐसा आरोप

बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले काफी दिनों से नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद), इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स को लेकर बहस छिड़ी हैं। अभिनेत्री कंगना रनोत ( Kangana Ranaut ) कई स्टारकिड्स के साथ आउटसाइडर्स पर निशाना साध चुकी हैं। अब अभिनेत्री सुत्रिचा कृष्णमूर्ति ( Suchitra Krishnamoorthi) ने अपने ट्विटर पेज पर बॉलीवुड में होने वाली चमचागिरी ( chamchagiri ) के बारे में लिखा है। उन्होंने सवाल उठाए कि नेहा धूपिया ( Neha Dhupia ) को किस वजह से लगातार टॉक शोज मिल रहे हैं। सिवाय इसके कि वो करण जौहर ( Karan Johar ) की अच्छी दोस्त हैं। नेहा और सुचित्रा का ट्विटर वॉर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

Peeps its not #nepotisminbollywood one shld aggravate against but chamchagiri. I mean how did #nehadhupia suddenly get all these talk shows except that she is #karanjohar s new bestie and #femina Missindia 2002!! - shes no blood relative or star kid is she 😊 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) August 7, 2020

Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely...true in all fields. Be it #Politics or #Bollywood or anything. Perspective is everything. The egoistic & powerdrunk mind ceases to see right from wrong . Just my two cents. Om Shanti👃 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) August 7, 2020

'करण की दोस्त के सिवाय कुछ नहीं'

सुचित्रा ने नेहा धूपिया पर चमचागिरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 'बॉलीवुड में केवल नेपोटिज्म नहीं है बल्कि चमचागिरी पर भी आवाज उठाने की जरूरत है। मेरा मतलब है कि नेहा धूपिया को अचानक किस वजह से इतने सारे टॉक शोज मिल रहे हैं। बस उनके करण जौहर से अच्छे रिश्ते हैं और फेमिना मिस इंडिया 2002 रही हैं। उनका ना तो करण से कोई खून का रिश्ता है और न ही वो स्टारकिड हैं।'

'हर क्षेत्र पूरी तरह भ्रष्ट है'

अभिनेत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा,'शक्तियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। हर क्षेत्र पूरी तरह से भ्रष्ट है, चाहे बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स या कुछ और। घमंड और शक्ति के नशे में चूर दिमाग सही गलत में फर्क नहीं नहीं कर पाते। मैं बस दो ही शब्द कहना चाहूंगी। ओम शांति।'

& dear @NehaDhupia I am so absorbed with my MANY artistic pursuits & single mom responsibilities i genuinely have ZERO time to spare esp on strangers as U. Except when something jolts my conscience to the extent that i feel i must speak up 4 a fair perspective & larger good TC ❤ https://t.co/26WwRKen2O — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) August 8, 2020

नेहा का पलटवार

नेहा ने सुत्रिचा के ट्वीट्स का जवाब देते हुए लिखा,'डियर मैम, कई सालों की दोस्ती को कम करने के लिए शायद यह सबसे वाहियात और घृणित ट्वीट है जिसे मैंने पढ़ा है। आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको जितना पता है आप बस उतना ही बोल रही हैं। मुझे खुद अपने दम पर आगे बढ़ने पर गर्व है। मैं एक गौरवान्वित, पत्नी, बेटी और मां हूं, और मैं बहुत सम्मान करती हूं उन महिलाओं का जो इस बात को समझ सकती हैं।'

'अजनबियों के लिए मेरे पास समय नहीं'

सुचित्रा ने नेहा को जवाब देते हुए लिखा,'डियर नेहा धूपिया, मैं अपनी कलात्मक खोज और सिंगल मॉम वाली जिम्मेदारियों के साथ इतनी मशगूल हूं कि मेरे पास विशेष रूप से आप जैसे अजनबियों को देने के लिए समय नहीं है। जब मुझे कुछ इस हद तक झकझोरता है कि मुझे लगता है मुझे निष्पक्ष और अच्छे के लिए बोलना चाहिए तब मैं बोलती हूं। अपना ध्यान रखें।'