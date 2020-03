नेहा धूपिया ने रिश्ते में चीटिंग को बताया सही, प्यार में धोखे खाए लड़के को लगा डाली फटकार.. हो रहीं बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आजकल वो एमटीवी के शो रोडीज रिवोल्यूशन में एक जज के तौर पर नज़र आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया, साथ ही नेहा सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल (Neha Dhupia Trolled) हो गईं। दरअसल, शो में एक कंटेस्टेंट ने नेहा से अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ा एक किस्सा बताया जिसके बाद उनका पारा हाई हो गया। लड़के ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था क्योंकि उसके पांच लोगों से अफेयर थे।

@NehaDhupia ma'am I'm cheating my gf with 4 other girl's ,can u please tell her to stop fighting with me as it's 'him' choice. Faltu pagla Rahi h woh.#NehaDhupia — Kumar (@kuMOORA) March 12, 2020

लड़के ने आगे बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उन पांच लड़को के साथ बुलाया और सबके सामने थप्पड़ मारा।कंटेस्टेंट की ये बात सुनते ही नेहा धूपिया (Neha Dhupia)काफी भड़क गई और उन्होंने कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो कि तूने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था तो सुन मेरी बात ये उसकी च्वॉइस है वो किसके साथ घूमे। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। अगर वो चीट कर रही है तो शायद वो तुमसे खुश नहीं है। तुम्हे एक लड़की पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है।

Even real feminist got fainted after seeing that clip of #NehaDhupia pic.twitter.com/P1ekRbrMLM — Shishir Kumar Dube (@IamShishirkDube) March 12, 2020

नेहा धूपिया (Neha Dhupia) का इस तरह का बर्ताव और सोच देखने के बाद लोग उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। साथ ही नेहा पर कई मीम्स भी बना दिए गए हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर नेहा को लेकर फैंस का गुस्सा साफ नज़र आ रहा है, लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि लोग नेहा से मज़ाकिया अंदाज़ में रिलेशनशिप को लेकर सलाह भी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेहा रिश्ते में चीटिंग को सही बता रही हैं जो बहुत गलत बात है।