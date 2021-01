मायके पहुंचकर Neha Kakkar ने की मम्मी की सेवा, तो मां बोलीं- नन्हे-नन्हे हाथों से मेरे बाबू ने..

नई दिल्ली | बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके फोटोज और वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। पति रोहनप्रीत सिंह के साथ भी नेहा कई तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं। दोनों की क्यूट जोड़ी फैंस को खूब पसंद है। अब हाल ही में नेहा ने अपना एक और वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोग उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। वीडियो में नेहा अपनी मां की सेवा करती हुई दिखाई दे रही हैं। फैंस नेहा का केयरिंग साइड देखकर खूब रिएक्ट कर रहे हैं।

नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वो अपनी मां की चंपी करती हुई दिखाई दे रही हैं। नेहा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- मम्मी पापा के घर पर मम्मा की सेवा..रोहनप्रीत सिंह तुम्हारा बहुत धन्यवाद, हमेशा खास लम्हों को कैद करने के लिए। नेहा का ये वीडियो खूब देखा रहा है।

Cutestt video on Internet Today ❤️

You are the best Nehuu ❤️@iAmNehaKakkar ❤️ #NehaKakkar

Video captured by #RohanPreetSingh pic.twitter.com/OWKCV2xbPQ