'बाईपास रोड' का ट्रेलर हुआ रिलीज, व्हील चेयर पर बैठे नील सुलझाएंगे मर्डर मिस्ट्री

नई दिल्ली। नील नितिन मुकेश (Neil Nitin Mukesh) की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाईपास रोड का ट्रेलर (Bypass Road Movie Trailer) रिलीज हो गया है। सबसे बड़ी बात इस फिल्म के लेखक भी नील नितिन मुकेश ही हैं। बतौर राइटर यह उनकी डेब्यू फिल्म है। बता दें कि हाल ही में इस फिल्म के कई मजेदार पोस्टर जारी किए गए थे, तभी से इस फिल्म की चर्चा हो रही है।

Trailer of #BypassRoad... Stars Neil Nitin Mukesh, Adah Sharma, Shama Sikander, Gul Panag, Rajit Kapur and Sudhanshu Pandey... Directed by Naman Nitin Mukesh... 1 Nov 2019 release... #BypassRoadTrailer: https://t.co/bKRYqkBUtU