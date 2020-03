सालों बाद निर्भया के दोषियों को मिली फांसी की सजा, बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट कर कहा- 'आखिरकार न्याय हुआ'

नई दिल्ली। देश की बेटी निर्भया के दोषियों को आखिरकार 8 साल बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल इन दोषियों को फांसी की सजा दी गई। निर्भया के साथ हुए इस न्याय से पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरे देश के साथ-साथ बॉलीवुड में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। सिनेमाजगत से भी स्टार्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें निर्भया की इस लड़ाई में बॉलीवुड ने भी आवाज़ उठाई थी।

बॉलीवुड से एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ( Shusmita Sen ) ने निर्भया केस में हुए न्याय पर ट्वीट करते हुए कहा- 'मां के धैर्य और सहनशक्ति को इंसाफ मिल गया है।'

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ( Ritesh Deshmukh ) ने भी निर्भया के साथ हुए न्याय पर अपनी खुशी जताते हुए ट्वीट पर लिखा- निर्भया के माता-पिता, उनके दोस्तों के साथ मेरी संवेदना है। समय जरूर लगा लेकिन न्या हुआ है।

#JusticeForNirbhaya My thoughts and prayers are with the parents, friends & loved ones of Nirbhaya. The wait has been long but the justice has been served.