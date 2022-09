फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आए अक्षय कुमार, एड में दहेज प्रथा को बढ़ावा देने को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल

पिछले दिनों अक्षय कुमार को उनकी फिल्म रक्षाबंधन को लेकर घेरा गया था। सोशल मीडिया पर जमकर उनकी फिल्म का विरोध हुआ था। अब एक बार फिर एक्टर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। दरअसल इस बार वजह उनकी मूवी नहीं बल्कि उनका हाल ही में आया एड है।

हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया (MORTH) ने लोगों को छह एयरबैग के प्रति जागरूक करने के लिए टीवी कमर्शियल जारी किया है, जिसमें एक्टर अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं।



लगभग एक मिनट की वीडियो क्लिप में अक्षय कुमार एक पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वे एक दुल्हन के पिता से कहते हैं कि अगर वह अपनी बेटी को सिर्फ दो एयरबैग वाली कार में विदा करते हैं, तो उनके पास निश्चित रूप से रोने का एक कारण है। वह कहते हैं- 'ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही।

nitin gadkari shares akshay kumar new car advertisement and netizens saying actor promoting dowry