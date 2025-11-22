नो गॉडफादर, सिर्फ मेहनत: जानें आउटसाइडर कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में कैसे बनाई पहचान

सिंपल लुक से सुपरस्टार तक: जानें कार्तिक आर्यन का बॉलीवुड सफर (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Kartik Aryan Birthday: 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर में जन्मे कार्तिक आर्यन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर वह बप्पा के दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे।
देखें वीडियो-
35वें बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने अपने को खास तोहफा दिया है। जी हां, उन्होंने अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार टीजर आज रिलीज कर दिया है।
यहां देखें टीजर-
क्या आपको पता है? कार्तिक आर्यन का असली नाम कार्तिक तिवारी था। एक्टर ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही उन्हें कुछ लग करने की चाह थी, उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी। हालांकि परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसकी एक वजह ये है कि मां–पिता और बहन कृतिका सभी डॉक्टर हैं।
घर वालों से वह झूठ बोलकर वो मुंबई गए थे, उन्होंने परिवार से कहा था कि वे पढ़ाई करने जा रहे हैं, जबकि असल में वे एक्टर बनने का सपना लेकर निकले थे। शुरुआत में स्ट्रगल इतना था कि 12 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहते थे।
कार्तिक रोज कॉलेज के बजाय फेसबुक पर ऑडिशन ढूंढते थे। सही मौका मिल ही नहीं रहा था। यही करते-करते ढाई साल निकल गए। लेकिन एक दिन मेहनत रंग लाई, उन्हें ‘प्यार का पंचनामा’ का ऑडिशन मिला और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। ‘प्यार का पंचनामा’ से शुरू हुआ यह सफर आज उन्हें चॉकलेटी हीरो बना दिया है। आउटसाइडर होते हुए भी कार्तिक ने साबित कर दिया कि अगर हुनर सच्चा हो, तो सपनों को पहचान मिल ही जाती है।
कार्तिक आर्यन के लिए ग्वालियर से मुंबई तक का सफर आसान नहीं रहा। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर एक्टर आज करोड़ों के मालिक हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ करीब 250 करोड़ रुपए की है। सिर्फ एक फिल्म के लिए वह 40 करोड़ रुपए तक का चार्ज कर देते हैं। एक्टर ने ‘प्यार का पंचनामा’, ‘प्यार का पंचनामा 2’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, ‘भूल भुलैया 2’, ‘भूल भुलैया 3’ ‘लुका छुपी’, ‘पति पत्नी और वो’ जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया है।
अनन्या पांडे-कार्तिक आर्यन स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। खबरों की मानें तो यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज होगी।
