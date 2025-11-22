नो गॉडफादर, सिर्फ मेहनत: जानें आउटसाइडर कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में कैसे बनाई पहचान

कार्तिक आर्यन के लिए ग्वालियर से मुंबई तक का सफर आसान नहीं रहा। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर एक्टर आज करोड़ों के मालिक हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ करीब 250 करोड़ रुपए की है। सिर्फ एक फिल्म के लिए वह 40 करोड़ रुपए तक का चार्ज कर देते हैं। एक्टर ने ‘प्यार का पंचनामा’, ‘प्यार का पंचनामा 2’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, ‘भूल भुलैया 2’, ‘भूल भुलैया 3’ ‘लुका छुपी’, ‘पति पत्नी और वो’ जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया है।