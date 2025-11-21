बॉलीवुड में मचा हड़कंप! ओरी के बाद 252 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में एक और स्टारकिड का नाम आया सामने

इन्फ्लुएंसर ओरी के बाद 252 करोड़ के ड्रग केस में सिद्धांत कपूर का नाम आया सामने (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)
252 Crores Drug Case Update: 252 करोड़ ड्रग्स मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में उनका नाम लिया था, जिसे अब सत्यापित किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को भी दोबारा समन भेजा गया है और उन्हें 26 नवंबर को बयान देने के लिए बुलाया गया है।
जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक, महीनों से चल रही जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख ने बताया कि वे मुंबई और दुबई में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां करवाते थे, जहां नामचीन लोग आते थे और मेफेड्रोन जैसी ड्रग्स सप्लाई होती थी। पूछताछ में ओरी के बाद सिद्धांत कपूर का नाम आने के बाद एजेंसी ने दोनों को तलब किया है।
जांच में गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख ने दावा किया कि पार्टियों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी, अभिनेत्री नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर, रैपर लोका और जीशान सिद्दीकी, फिल्ममेकर जोड़ी अब्बास-मस्तान शामिल होते थे।
मार्च 2024 में मुंबई पुलिस ने सांगली में मेफेड्रोन बनाने वाली एक बड़ी अवैध फैक्ट्री पकड़ी थी, जहां से 126 किलो ड्रग्स मिले थे, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 252 करोड़ रुपए (252 Crores Drug Case) है। जांच में पता चला कि यह फैक्ट्री माफिया सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर डोला के नेटवर्क से जुड़ी थी।
