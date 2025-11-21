Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बॉलीवुड में मचा हड़कंप! ओरी के बाद 252 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में एक और स्टारकिड का नाम आया सामने

252 Crores Drug Case: 252 करोड़ की ड्रग मामले में इन्फ्लुएंसर ओरी के बाद एक और स्टारकिड को एंटी-नारकोटिक्स सेल ने समन भेजा है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 21, 2025

Siddhanth Kapoor name comes up in 252 crores drug case

इन्फ्लुएंसर ओरी के बाद 252 करोड़ के ड्रग केस में सिद्धांत कपूर का नाम आया सामने (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

252 Crores Drug Case Update: 252 करोड़ ड्रग्स मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में उनका नाम लिया था, जिसे अब सत्यापित किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को भी दोबारा समन भेजा गया है और उन्हें 26 नवंबर को बयान देने के लिए बुलाया गया है।

सिद्धांत कपूर का जांच में नाम आया सामने

जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक, महीनों से चल रही जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख ने बताया कि वे मुंबई और दुबई में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियां करवाते थे, जहां नामचीन लोग आते थे और मेफेड्रोन जैसी ड्रग्स सप्लाई होती थी। पूछताछ में ओरी के बाद सिद्धांत कपूर का नाम आने के बाद एजेंसी ने दोनों को तलब किया है।

आरोपी का दावा: पार्टी में आते थे ये एक्टर्स

जांच में गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख ने दावा किया कि पार्टियों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी, अभिनेत्री नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर, रैपर लोका और जीशान सिद्दीकी, फिल्ममेकर जोड़ी अब्बास-मस्तान शामिल होते थे।

126 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन बरामद

मार्च 2024 में मुंबई पुलिस ने सांगली में मेफेड्रोन बनाने वाली एक बड़ी अवैध फैक्ट्री पकड़ी थी, जहां से 126 किलो ड्रग्स मिले थे, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 252 करोड़ रुपए (252 Crores Drug Case) है। जांच में पता चला कि यह फैक्ट्री माफिया सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर डोला के नेटवर्क से जुड़ी थी।

ये भी पढ़ें

पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह
भोजपुरी
Bihar Election 2025: BJP Star Campaigner Pawan Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

21 Nov 2025 09:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बॉलीवुड में मचा हड़कंप! ओरी के बाद 252 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में एक और स्टारकिड का नाम आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

War 2: ऋतिक रोशन ने खुद उड़ाया अपनी फ्लॉप फिल्म ‘वॉर 2’ का मजाक! बोले- मेरी पिछली मूवी तो…

Hrithik Roshan On War 2 failure get satire video viral on social media
बॉलीवुड

ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

Smriti Mandhana- Palash Muchhal Wedding
बॉलीवुड

हॉलीवुड के सुपरहीरो के लिए खतरे की घंटी! हिंदी सिनेमा में तेजी से बदल रहा है ये ट्रेंड

Hollywood vs Bollywood Super Hero
बॉलीवुड

ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

Miss World Diana Hayden Story
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.