'चुरा के दिल मेरा' गाने पर Nora Fatehi ने किया जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुराना Video

View this post on Instagram

Follow- @indiasbestdance Queen 💖 . @norafatehi . . . #indiandancer #dance #dancer #dancers #indian #bollywood #bollywooddance #dj #bollywooddancer #norafatehi #norafatehifans #noriana #indiasbestdance #hot #indiandance #dancingfever #norafatehi #norafatehifans