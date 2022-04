ब्लू गाउन में Nora Fatehi ने Neetu Kapoor के साथ किया धमाल, देखें वीडियो

डांसर नोरा फतेही (Dance Deewane Juniors) डांस दीवाने जूनियर्स के सेट पर नीतू कपूर के साथ डांस करते दिखी हैं। इस दौरान नोरा फतेही ने नीले गाउन में जबरदस्त डांस मूव्स दिए हैं। उनका लुक काफी शानदार था। उनका यह बोल्ड लुक उनके फैंस को काफी ज्यादा पंसद आ रहा हैं।

डांसर से अभिनेत्री नोरा फतेही इन दिनों (Dance Deewane Juniors) डांस दीवाने जूनियर्स में नीतू कपूर और मर्जी पेस्टनजी के साथ जज के रूप में शामिल हुई हैं। वह अक्सर शो में एक से बढ़कर एक कपड़े पहनती हैं। लोगों की नजर इन दिनों उनके फैसन सेंस पर बना हुआ हैं। नोरा अक्सर ही अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं।सेट से स्टार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं।

