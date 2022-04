'मुझे ऐश्वर्या मिली मैं बहुत लकी हूं', अभिषेक बच्चन के लिए क्यों लकी हैं ऐश्वर्या

अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कुछ ऐसा खुलाशा किया हैं की वह काबिले तारिफ हैं। अभिषेक बच्चन की यह बात फैंस को भी काफी पंसद आ रही हैं। अभिषेक बच्चन ने कहा मैं बहुत लकी हूं जो मुझे ऐश्वर्या मिली…

बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स की लिस्ट में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम शामिल हैं। अक्सर दोनो की कैमेस्टी देखने को मिलती हैं। दोनो की जोड़ी दर्शकों को काफी ज्यादा पंसद हैं। बॉलीवुड के पावर कपल्स में दोनो का नाम आता हैं। अक्सर दोनो एक दूसरे की तारिफ करते हुए नजर आते हैं। यही कारण हैं कि दर्शक भी दोनो को काफी ज्यादा पंसद करती हैं।

why is aishwarya rai lucky for abhishek bachchan and bachchan family