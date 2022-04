'साउथ में क्यों नहीं चलती हिंदी फिल्में’,Salman Khan के इस सवाल का Yash ने दिया ये जवाब

यश ने अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान ख़ान के उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें अभिनेता ने पूछा था कि साउथ में हमारी फ़िल्में क्यों नहीं चलती हैं। यश ने कहा हैं कि….

Updated: April 12, 2022 08:18:06 am

बॉक्स ऑफ़िस पर साउथ इंडस्ट्री की फ़िल्मों ने धमाल मचा रही हैं। जिसके बाद से ही साउथ एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। 'पुष्पा: द राइज' और 'आरआरआर' की सफलता के बाद से ही साउथ फ़िल्मों का क्रेज सबके सर पर हैं। बता दें कि अब साउथ की फ़िल्म 'पुष्पा: द राइज' और 'आरआरआर' 'केजीएफ चैप्टर 2' सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

