क्या नोरा फतेही हैं प्रेग्नेंट? 'डांस दीवाने जूनियर' के सेट पर बातों- बातों में एक्ट्रेस ने बता दी सच्चाई

'दिलबर गर्ल' यानी नोरा फतेही अपने डांस मूव्य को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। जो भी इनका डांस देखता है इनका मुरीद हो जाता है। इन दिनों अदाकारा डांस शो 'डांस दीवाने जूनियर' को होस्ट कर रही हैं। इनके साथ जज की भूमिका में नीतू कपूर और मर्जी पेस्टोनजी भी हैं। इस दौरान डांस शो के सेट पर अदाकारा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।

नोरा फतेही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नोरा ने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर बात की है जो तेजी से वायरल हो रहा है। 'डांस दीवाने जूनियर' के सेट से वायरल हुए इस वीडियो में नोरा फतेही (Nora Fatehi), मर्जी और नीतू कपूर के साथ नजर आ रही हैं।

nora fatehi reveals is she pregnant or not on dance deewane junior set